Koç’a 4 ay verilebilir

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi. Koç, bu durumda maçları protokol tribünü yerine stadın herhangi bir yerinde izleyebilecek.