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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Koç’a 4 ay verilebilir

Koç’a 4 ay verilebilir

'ya sevk edilen Başkanı 'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi.

'ya sevk edilen Başkanı 'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi. Koç, bu durumda maçları protokol tribünü yerine stadın herhangi bir yerinde izleyebilecek.

  1. 21.9.2019
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