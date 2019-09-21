Koç’a 4 ay verilebilir
PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi.
PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Koç'un, 38. madde uyarınca 45 ile 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtildi. Koç, bu durumda maçları protokol tribünü yerine stadın herhangi bir yerinde izleyebilecek.
- 21.9.2019
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Koç’a 4 ay verilebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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