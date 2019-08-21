Fenerbahçe'den ayrılan Frey'den sakatlık itirafı

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Frey, Almanya'da açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye katkı veremediğini belirten İsviçreli golcü, "1 yıldır sakatlıklarla boğuştuğum için fazla sahada olamadım. Hedefim Nürnberg'le başarılı olmak. Burada olduğum için gururluyum" dedi.