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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'den ayrılan 'den sakatlık itirafı

Fenerbahçe'den ayrılan Frey'den sakatlık itirafı

'nin Nürnberg'e kiraladığı , 'da açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye katkı veremediğini belirten İsviçreli golcü, "1 yıldır sakatlıklarla boğuştuğum için fazla sahada olamadım. Hedefim Nürnberg'le başarılı olmak. Burada olduğum için gururluyum" dedi.

'nin Nürnberg'e kiraladığı , 'da açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye katkı veremediğini belirten İsviçreli golcü, "1 yıldır sakatlıklarla boğuştuğum için fazla sahada olamadım. Hedefim Nürnberg'le başarılı olmak. Burada olduğum için gururluyum" dedi.

  1. 21.8.2019
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