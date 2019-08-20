Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması!

Sezona Kadıköy'de seyirci desteğiyle başlamanın kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Sahamızda başlamamız, büyük taraftarımızın desteğiyle başlamamız bizim için bir avantajdı. Bu avantajı da çok iyi değerlendirdik. Takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi.

