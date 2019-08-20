Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, hem yeni sezona hem de Gazişehir Gaziantep karşılaşmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu'na anlattı. İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
20 Ağustos 2019 Salı 19:00
Güncelleme: 20.08.2019 19:00
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Sezona Kadıköy'de seyirci desteğiyle başlamanın kendileri için bir avantaj olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Sahamızda başlamamız, büyük taraftarımızın desteğiyle başlamamız bizim için bir avantajdı. Bu avantajı da çok iyi değerlendirdik. Takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi.
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İlk dakikadan itibaren maçı kazanmak istediğini kendi içimizde birbirimize hem rakip takıma hem de taraftarımıza net bir şekilde hissettirdik.
Böyle bir başlangıç sayesinde de rahat bir uyku çekeceğimiz bir gece yaşadık. Mutluyum, belki de daha iyi bir başlangıç olamazdı.
Bizi yanlış düşüncelere sevk etmesin. Ben bireysel olarak da net hazır değilim. Takımın da koordinasyonun oturması ve fizik anlamında oturması için 3-4 haftaya ihtiyacımız var.
Eksiklerimizi gördük. Görmemiz de gerekir. En iyi oynadığımız dönemlerde, en iyi skorları elde ettiğimizde bile böyle bakmamız gerekiyor.