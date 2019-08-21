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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Diego Reyes Tigres yolunda

Fenerbahçe'de Diego Reyes Tigres yolunda

Reyes için 'dan yeni bir iddia geldi. Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Meksikalı stoperin, yüksek ihtimalle Tigres'e imza atacağı öne sürüldü. Reyes'in F.Bahçe ile 2020'ye kadar kontratı var.

Reyes için 'dan yeni bir iddia geldi. Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Meksikalı stoperin, yüksek ihtimalle Tigres'e imza atacağı öne sürüldü. Reyes'in F.Bahçe ile 2020'ye kadar kontratı var.

  1. 21.8.2019
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