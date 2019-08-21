Fenerbahçe'de Diego Reyes Tigres yolunda
Reyes için Meksika'dan yeni bir iddia geldi. Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Meksikalı stoperin, yüksek ihtimalle Tigres'e imza atacağı öne sürüldü. Reyes'in F.Bahçe ile 2020'ye kadar kontratı var.
Reyes için Meksika'dan yeni bir iddia geldi. Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki Meksikalı stoperin, yüksek ihtimalle Tigres'e imza atacağı öne sürüldü. Reyes'in F.Bahçe ile 2020'ye kadar kontratı var.
- 21.8.2019
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Fenerbahçe'de Diego Reyes Tigres yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.