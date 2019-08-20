Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi

'de maçı mesaisi

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi

? Futbol Takımı, 'in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

, yarın yapacağı idmanla maçı hazırlıklarını çalışmalarını sürdürecek.

Yeni transferler böyle duyuruldu!

  1. 20.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN