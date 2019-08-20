Yeni transferler böyle duyuruldu!
Medipol Başakşehir, Mert Günok'un sözleşmesini 4 yıl, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini ise 5 yıl uzattığını bu video ile duyurdu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe taraftarından Kameni'ye tepki Alper'e destek!
- Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler
- İşte Beşiktaş'ın Sivasspor 11'i
- Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri
- Galatasaray'ın gündemindeki isimden kötü haber geldi!
- Galatasaray'a kötü haber! Hocası açıkladı
- Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı
- Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.