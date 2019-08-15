Süper Lig'e Fenerbahçe damgası!
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede; en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Kanarya, ligin 61 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın tam 33 puan önünde yer alıyor. İşte rakamlar:
EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/3493 puan Galatasaray 2010 maç/3460 puan
EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/1145 galibiyet Galatasaray 2010 maç/1138 galibiyet
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM
Fenerbahçe 2010 maç/3555 gol Galatasaray 2010 maç/3537 gol
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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