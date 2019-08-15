Süper Lig'e Fenerbahçe damgası!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Şampiyonluk sayısında Galatasaray'ın (22) gerisinde kalan Fenerbahçe (19) buna karşın lig tarihinde birçok kategoride zirvedeki yerini koruyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede; en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Kanarya, ligin 61 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın tam 33 puan önünde yer alıyor. İşte rakamlar:



EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/3493 puan Galatasaray 2010 maç/3460 puan



EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/1145 galibiyet Galatasaray 2010 maç/1138 galibiyet



EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Fenerbahçe 2010 maç/3555 gol Galatasaray 2010 maç/3537 gol