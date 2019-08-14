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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'ye iddiası

Fenerbahçe'ye Mustafi iddiası

Listesinde birçok isim yer alan için 'den bir iddiası daha geldi. , sarı-lacivertlilerin 'in düşünmediği 'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, 'ın da gündemine gelmişti.

Listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe için 'den bir iddiası daha geldi. , sarı-lacivertlilerin 'in düşünmediği 'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, 'ın da gündemine gelmişti.

  1. 14.8.2019
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