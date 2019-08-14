Fenerbahçe'ye Mustafi iddiası

Listesinde birçok isim yer alan F.Bahçe için İngiltere'den bir transfer iddiası daha geldi. The Sun, sarı-lacivertlilerin Arsenal'in yeni sezonda düşünmediği Mustafi'yi kiralamak istediğini iddia etti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.