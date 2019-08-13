Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler zaman zaman transferde aynı oyuncu için karşı karşıya gelebiliyor. İtalyan basını da iki kulübün de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)