Fenerbahçe'nin Kolarov pazarlığında fark 500 bin euro
Fenerbahçe'nin, artık Kolarov transferini bitirmesi an meselesi... Hem 33 yaşındaki Sırp sol bek hem de Roma ile pazarlıklarda arada küçük pürüzlerin kaldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibini 3'e razı etmek üzere olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, artık Kolarov transferini bitirmesi an meselesi... Hem 33 yaşındaki Sırp sol bek hem de Roma ile pazarlıklarda arada küçük pürüzlerin kaldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibini 3'e razı etmek üzere olduğu öğrenildi. 2.5 milyon euro isteyen Kolarov için de üst limit olarak 2 milyon euro önerildiği vurgulandı. Konuşulan rakamlarda orta yol bulunduğu zaman Ersun Yanal'ın çok istediği tecrübeli sol bek, İstanbul'a inecek.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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