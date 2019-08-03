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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nin Kolarov pazarlığında fark 500 bin euro

Fenerbahçe'nin Kolarov pazarlığında fark 500 bin euro

'nin, artık Kolarov transferini bitirmesi an meselesi... Hem 33 yaşındaki Sırp sol bek hem de ile pazarlıklarda arada küçük pürüzlerin kaldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibini 3'e razı etmek üzere olduğu öğrenildi.

'nin, artık Kolarov transferini bitirmesi an meselesi... Hem 33 yaşındaki Sırp sol bek hem de ile pazarlıklarda arada küçük pürüzlerin kaldığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibini 3'e razı etmek üzere olduğu öğrenildi. 2.5 milyon euro isteyen Kolarov için de üst limit olarak 2 milyon euro önerildiği vurgulandı. Konuşulan rakamlarda orta yol bulunduğu zaman 'ın çok istediği tecrübeli sol bek, 'a inecek.

  1. 3.8.2019
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