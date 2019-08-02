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Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...
Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
2 Ağustos 2019 Cuma 22:14
Güncelleme: 02.08.2019 22:19
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Fenerbahçe'de Kolarov ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler bir süredir sessiz kaldığı transferde yeniden gaza basıyor.
Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.
Bayern Münih ve Real Madrid maçlarındaki defansif hataları göz önüne alan Fenerbahçeli kurmaylar savunma bölgesi için alarma geçti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halindeydi.