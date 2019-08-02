Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
2 Ağustos 2019 Cuma 22:14 Güncelleme: 02.08.2019 22:19
Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Fenerbahçe'de Kolarov ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Sarı-lacivertliler bir süredir sessiz kaldığı transferde yeniden gaza basıyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarındaki defansif hataları göz önüne alan Fenerbahçeli kurmaylar savunma bölgesi için alarma geçti.

Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halindeydi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN