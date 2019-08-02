Fenerbahçe son dakika haberi: Roma'dan flaş paylaşım! Kolarov...

Fenerbahçe'de Kolarov heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcunun transferi için yoğun mesai harcıyordu. Fenerbahçeli taraftarların da merakla beklediği bu transferde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Roma kulübü, Fenerbahçe'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

2 Ağustos 2019 Cuma 22:14 Güncelleme: 02.08.2019 22:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





