Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde olan Deniz Türüç transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Kayserispor yönetimiyle 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 3.5 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Deniz Türüç'ün 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Gurbetçi yıldız Fenerbahçe'de yıllık 1.6 milyon euro kazanacak.



BEDİR MÜJDEYİ VERDİ

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Deniz Türüç kimle anlaşırsa bizim için problem olmaz demiştik. Deniz'in Fenerbahçe ile anlaştığını ve işin bittiğini öğrendik. Hiç birşey bilmiyorum 3 kulübe aynı rakamı vermiştik. Hepsiyle prensipte anlaştık. Yarına kadar süreç tanıdık. Bugün aldığımız bilgilerde Deniz'in Fenerbahçe ile kesin anlaştı. Her halde 1 - 2 saat sonra veya yarın açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.Bedir'in bu açıklamasından dakikalar sonra Fenerbahçe, Deniz Türüç konusunda kulübüyle anlaşma sağlandığını resmi internet sitesinden açıkladı.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Deniz ?Türüç transferi konusunda Fenerbahçe kulübü de resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.