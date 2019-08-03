Deniz Türüç Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

'de!

Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

Başkanı , 26 yaşındaki yıldız futbolcunun F.Bahçe ile her konuda anlaştığını duyurdu. Kanarya, G.Saray’ın elinden kaptığı Deniz’e yıllık 1.6 milyon euro verecek.

döneminin flaş takımı , bir bombayı daha patlattı. Sarı-lacivertliler, 'ın da uzun süredir gündeminde olan transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, yönetimiyle 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 3.5 milyon euro'ya anlaşmaya vardı. Bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Deniz Türüç'ün 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Gurbetçi yıldız Fenerbahçe'de yıllık 1.6 milyon euro kazanacak.

BEDİR MÜJDEYİ VERDİ
Konuyla ilgili Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı , "Deniz Türüç kimle anlaşırsa bizim için problem olmaz demiştik. Deniz'in Fenerbahçe ile anlaştığını ve işin bittiğini öğrendik. Hiç birşey bilmiyorum 3 kulübe aynı rakamı vermiştik. Hepsiyle prensipte anlaştık. Yarına kadar süreç tanıdık. Bugün aldığımız bilgilerde Deniz'in Fenerbahçe ile kesin anlaştı. Her halde 1 - 2 saat sonra veya yarın açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.Bedir'in bu açıklamasından dakikalar sonra Fenerbahçe, Deniz Türüç konusunda kulübüyle anlaşma sağlandığını resmi açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Deniz ?Türüç transferi konusunda Fenerbahçe kulübü de resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 3.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Türüç Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN