Mathias Zanka Fenerbahçe'de! Zanka kimdir? Yaşı, kariyeri... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Mathias Zanka Fenerbahçe'de! Zanka kimdir? Yaşı, kariyeri... | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda bir stoper, bir sol bek, bir ön libero ve bir de forvet transferi yapmayı planlayan 'de stoper transferi tamam! haberine göre; Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper ile anlaşma sağladı. Öte yandan sarı lacivertli taraftarların yanı sıra birçok futbolsever de bu ismin kariyerine dair bilgileri merak ediyor... Ara motorlarına da '?' sorusu sıkça yazılmaya başlandı. İşte oyuncunun transferine dair bilgiler ve Zanka ile ilgili merak edilenler...

2019-20 sezonuna alternatifli bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertlilerde en büyük eksik stoper mevkisi olarak görülüyordu... Bu anlamda ilk 11'de oynayacak 2 oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren , Danimarka milli takımından Kjaer'in partneri ile anlaşma sağladı.

Kulübü Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

KARİYERİNDE KOPENHAG PSV DE VAR

Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 asist yaptı. Zanka, kariyerinde Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları da giydi. 2017 yazında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Huddersfield'a oldu.

ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi. Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.

Monchi'den Fenerbahçe ve Kjaer açıklaması

  1. 01.08.2019
  2. Güncelleme: 01.08.2019 16:53
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