Slovakya basınına konuşan 34 yaşındaki Martin Skrtel, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Slovak yıldız menajerinin temas kurduğu takımları da resmen duyurdu.

Skrtel konuyla ilgili olarak, "Teklifler var ama yeni takımımı seçmek için acelem yok. Bazı kriterlerim var ve sabırlı olmalıyım. Menajerim Başakşehir, Fenerbahçe, Parma, Olympiakos ve Glasgow Rangers ile görüştü. Ama şimdilik bir şey söyleyemem" dedi.

MARTIN SKRTEL KİMDİR?

Martin Skrtel 15 Aralık 1984'de Slovakya'da dünyaya geldi. Savunmanın ortasında görev yıldız isim futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden FK AS Trencín'de başladı. Skrtel burada göstermiş olduğu başarılı performansın ardından 2004 yılında Rusya ekibi Zenit St. Petersburg'a transfer oldu.

Burada başarılı 4 yıl geçiren Skrtel'in yeni durağı ise Premier Lig'di. Burada Liverpool'a transfer olan Slovak futbolcu göstermiş olduğu performansla Premier Lig'in en iyi savunmacıları arasına girdi. Liverpool formasıyla 250'nin üzerinde maça çıkan Skrtel 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Skrtel 2012 yılında Liverpool'un en iyi futbolcusu seçildi. Savunmadaki etkili perfomansıyla herkesi kendine hayran bırakan Skrtel'in lakabı ise Terminatör.

Skrtel istikrarlı yapsını kulüp takımlarındaki gibi milli takımda da gösterdi. 2004'den beri aralıksız bir şekilde milli formayı gien tecrbeli futbolcu toplamda 80'nin üzerinde maça çıktı. Skrtel bu maçlarda toplamda 5 tane de gol atmayı başardı.