Fenerbahçe'de Kolarov beklemede - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Kolarov beklemede

'de beklemede

Fenerbahçe'de Kolarov beklemede

uzun süredir 'dan 'u istiyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Kanarya'nın teklifine "Evet" demişti ancak Fenerbahçe ile Roma arasında henüz bir anlaşma yok.

uzun süredir 'dan 'u istiyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Kanarya'nın teklifine "Evet" demişti ancak Fenerbahçe ile Roma arasında henüz bir anlaşma yok.

  1. 30.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Kolarov beklemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN