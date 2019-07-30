Fenerbahçe'de Kolarov beklemede

Fenerbahçe uzun süredir Roma'dan Kolarov'u istiyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu için pazarlıklarını sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Kanarya'nın teklifine "Evet" demişti ancak Fenerbahçe ile Roma arasında henüz bir anlaşma yok.