Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışıyla gelen 16 milyon Euro ile rahatladı. Şimdiye dek 6 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan sarı-lacivertliler, geri kalan 10 milyon Euro'yla tam üç ismin transferini bitirecek...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon avro bonservis ve artı 3 milyon avroluk da bonuslarla veren Fenerbahçe yönetimi çok ama çok rahatladı.

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Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

Şu ana kadar Vedat Muriç (3,5 milyon avro), Altay Bayındır (1,5 milyon avro) ve Allahyar (750 bin avro) için bonservis bedeli ödeyen yönetim UEFA ile yapılan "sattığın kadar al" anlaşmasında da nefes aldı.

Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

Eljif'ten gelen 16 milyon avronun yaklaşık 10 milyon avrosu kasada duruyor.

Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

Yönetim bu parayla stoper, orta saha ve forvet transferini bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'ya 3 transfer!

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Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu bedelsiz alan Garry Rodrigues'i de kiralayan Ali Koç yönetimi alacağı stoperlerden birini de belirledi: Simon Kjaer.

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