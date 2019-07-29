Alper’den Es Es’e destek

Fenerbahçe'deki ?geleceği tartışma konusu olan Alper Potuk, dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü Eskişehirspor'a para desteğinde bulundu. Es Es'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.