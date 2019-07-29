Alper’den Es Es’e destek
Fenerbahçe'deki ?geleceği tartışma konusu olan Alper Potuk, dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü Eskişehirspor'a para desteğinde bulundu. Es Es'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.
Fenerbahçe'deki ?geleceği tartışma konusu olan Alper Potuk, dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü Eskişehirspor'a para desteğinde bulundu. Es Es'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Alper’den Es Es’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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