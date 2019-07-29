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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Alper’den ’e destek

Alper’den Es Es’e destek

'deki ?geleceği tartışma konusu olan , dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü 'a para desteğinde bulundu. 'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.

'deki ?geleceği tartışma konusu olan , dün en çok konuşulan isimlerdendi. Yıldız futbolcu, eski kulübü 'a para desteğinde bulundu. 'in başlattığı '26 saatte 26 bin forma' kampanyasına katılan Alper, 100 TL değerindeki formalardan bin adet aldı.

  1. 29.7.2019
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