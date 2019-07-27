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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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'den flaş açıklama: İşte yapılacak mevkiler!

Fenerbahçe'den flaş açıklama: İşte transfer yapılacak mevkiler!

Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli taraftarlara müjdesi geldi. Fenerbahçe savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine oyuncu alacak.

32 BİN KOMBİNE...
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu okuyan yönetici Sevil Zeynep Becan, "Yeni sezon için 32 bin kombine kart satışının üzerine çıktık. Bu rakam sürekli artmaktadır. Formamızın tanıtımı bir hafta önce yapıldı. Şu ana kadar yaptığımız satış 25 bin civarında oldu. Geçen 10 yılla karşılaştırıldığında yüzde 38'lik artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

MAZBATALAR VERİLDİ
Toplantıda Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada "Bu sene tamamen hocamızın istekleri doğrultusunda sportif direktörün isteği doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Şu anda yaptığımız transferler doğru istikamette. Bir ya da iki stoper, bir 6 numara bir forvet alacağız. Bir de işin gerçeği var. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya gelişi büyük bir başarıdır." dedi.

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  1. 27.07.2019
  2. Güncelleme: 27.07.2019 14:45
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