Fenerbahçe'den flaş açıklama: İşte transfer yapılacak mevkiler!
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli taraftarlara transfer müjdesi geldi. Fenerbahçe savunmaya, orta sahaya ve hücum bölgesine oyuncu alacak.
32 BİN KOMBİNE...
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu okuyan yönetici Sevil Zeynep Becan, "Yeni sezon için 32 bin kombine kart satışının üzerine çıktık. Bu rakam sürekli artmaktadır. Formamızın tanıtımı bir hafta önce yapıldı. Şu ana kadar yaptığımız satış 25 bin civarında oldu. Geçen 10 yılla karşılaştırıldığında yüzde 38'lik artış gösterdi" ifadelerini kullandı.
MAZBATALAR VERİLDİ
Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada "Bu sene tamamen hocamızın istekleri doğrultusunda sportif direktörün isteği doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. Şu anda yaptığımız transferler doğru istikamette. Bir ya da iki stoper, bir 6 numara bir forvet alacağız. Bir de işin gerçeği var. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya gelişi büyük bir başarıdır." dedi.
- 27.07.2019
- Güncelleme: 27.07.2019 14:45
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Yorum
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'den flaş açıklama: İşte transfer yapılacak mevkiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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