Max Kruse: Liverpool'dan teklif aldım
Fenerbahçe'nin alman futbolcusu Max Kruse, Liverpool'dan teklif aldığını ancak daha mutlu olacağına inandığı için sarı-lacivertli ekibi tercih ettiğini söyledi...
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