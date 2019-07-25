Fenerbahçe Skrtel'de acele etmiyor
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel'de hareketli günler yaşanıyor. Hiçbir kulüple anlaşamayan Slovak, Comolli’yi aradı. 34’lük oyuncu, imza atmaya hazır ama bu kez Fenerbahçe acele etmiyor
Sarı-lacivertli formayı giydiği 3 sezonda 3.5 milyon euro kazanan Slovak futbolcu, yeni mukavelesinde de 3 milyon euro'da diretmişti. Fenerbahçe, 1.6 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerirken, 34 yaşındaki oyuncu kabul etmemişti. Kendisine düşünmesi için 1 ay süre verilen Skrtel, görüşme yaptığı takımlarla anlaşma sağlayamayınca Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'yi aradı ve imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak bu kez Fenerbahçe, beklemeye geçti ve tecrübeli savunmacıdan beklemesini istedi.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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