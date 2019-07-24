‘Max Kruse iyi iş yapar’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Max Kruse iyi iş yapar’

iyi iş yapar’

‘Max Kruse iyi iş yapar’

Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz , ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun 'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz , ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun 'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.

  1. 24.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Max Kruse iyi iş yapar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN