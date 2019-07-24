‘Max Kruse iyi iş yapar’
Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı, Max Kruse ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
Wolfsburg forması giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı, Max Kruse ile ilgili konuştu. Alman futbolcunun Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını belirten Yunus, "Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına iyi pas atıp, gol pozisyonuna sokmayı iyi bilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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