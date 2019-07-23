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Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu hız kazandı. Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız için masaya oturdu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
23 Temmuz 2019 Salı 22:19
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi!
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında kadrosuna birçok isim kattı.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçe, transferde yeniden gaza bastı.
Teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli'nin organize yürüttüğü transfer operasyonunda Yanal'ın gözdesi ile transfer görüşmeleri başladı.
İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Fransa'dan Le 10 Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, M'Vila için daha önce sadece durum sorgulaması yaparken ilk kez resmen transfer görüşmelerine başladı.