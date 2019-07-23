Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu hız kazandı. Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız için masaya oturdu. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

23 Temmuz 2019 Salı 22:19
Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi!

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Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında kadrosuna birçok isim kattı.

Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçe, transferde yeniden gaza bastı.

Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli'nin organize yürüttüğü transfer operasyonunda Yanal'ın gözdesi ile transfer görüşmeleri başladı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe haberi: Comolli'den Fransa operasyonu! Görüşmeler resmen başladı

Fransa'dan Le 10 Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, M'Vila için daha önce sadece durum sorgulaması yaparken ilk kez resmen transfer görüşmelerine başladı.

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