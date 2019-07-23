Fenerbahçe'ye Muriç yetmedi

Yeni sezon hazırlıklarını Avustuya kampında sürdüren Fenerbahçe, Alman 1. Ligi temsilcilerinden Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 25. dakikada Vedat Muriç'le öne geçti. Bu dakikada Max Kruse'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile indirdi, Kosovalı da fileleri havalandırdı.



3 ŞUTU DİREKTE

İkinci yarıya her iki takım da değişiklikler yaparak başladı. Wolfsburg, 63. dakikada Wout ile eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten döndü. Gribal enfeksiyon geçiren Tolgay Arslan'a, serum verildi ve kamp yapılan otelde istirahate çekildi.



MAÇTAN NOTLAR

Ersun Yanal, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Alper, Zajc ve Sadık oyuna dahil olurken Rodrigues, Tolga ve Serdar Aziz oyundan çıktı.



Wolfsburg'un Türk oyuncusu Yunus Mallı, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Milli oyuncu, 49. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.



Kruse, 2015-16 sezonunda formasını giydiği eski takımı Wolfsburg'a karşı ilk 11'de mücadeleye başladı. Bir sezon oynayan Kruse 32 maçta 6 gol kaydetmişti.



MURAT YERE ÇOK 'SAĞLAM' BASIYOR

Yeni sezon öncesi Wolfsburg 2 takımından transfer edilen ve hazırlık maçlarındaki performanslarıyla beğeni toplayan genç sağ bek Murat Sağlam taraftarın ilgisi hakkında konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, "İlgi karşısında şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Bu beni daha çok motive etti. Çok mutlu oldum. Genç oyuncu olarak daha çok çalışmalıyım ki ki böyle devam etsin" dedi.



TARAFTARIN İLGİSİ HAYLİ YOĞUNDU

Gurbetçiler maça yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertliler, takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Mücadeleyi Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da izledi.