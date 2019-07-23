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23 Temmuz 2019, Salı
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'ye Muriç yetmedi

Fenerbahçe'ye Muriç yetmedi

kampındaki ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi karşısındaki tek golü kaydetti. Sarı-lacivertliler yeni transferleriyle beğeni topladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avustuya kampında sürdüren , Alman 1. Ligi temsilcilerinden Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 25. dakikada 'le öne geçti. Bu dakikada 'nin soldan kullandığı serbest vuruşta kafa ile indirdi, Kosovalı da fileleri havalandırdı.

3 ŞUTU DİREKTE
İkinci yarıya her iki takım da değişiklikler yaparak başladı. Wolfsburg, 63. dakikada Wout ile eşitliği sağladı. Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten döndü. Gribal enfeksiyon geçiren 'a, serum verildi ve kamp yapılan otelde istirahate çekildi.

MAÇTAN NOTLAR
, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Alper, Zajc ve Sadık oyuna dahil olurken Rodrigues, Tolga ve oyundan çıktı.

Wolfsburg'un Türk oyuncusu , Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Milli oyuncu, 49. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

Kruse, 2015-16 sezonunda formasını giydiği eski takımı Wolfsburg'a karşı ilk 11'de mücadeleye başladı. Bir sezon oynayan Kruse 32 maçta 6 gol kaydetmişti.

MURAT YERE ÇOK 'SAĞLAM' BASIYOR
Yeni sezon öncesi Wolfsburg 2 takımından edilen ve hazırlık maçlarındaki performanslarıyla beğeni toplayan genç sağ bek Murat Sağlam taraftarın ilgisi hakkında konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, "İlgi karşısında şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Bu beni daha çok motive etti. Çok mutlu oldum. Genç oyuncu olarak daha çok çalışmalıyım ki ki böyle devam etsin" dedi.

TARAFTARIN İLGİSİ HAYLİ YOĞUNDU
Gurbetçiler maça yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertliler, takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Mücadeleyi 'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da izledi.

  1. 23.7.2019
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