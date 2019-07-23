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23 Temmuz 2019, Salı
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'ye transferinde rakip çıktı

Fenerbahçe'ye Kjaer transferinde rakip çıktı

'nin bir süredir gündeminde yer alan eski defans oyuncusu Simon için Fransız ekibi Monaco'nun da devreye girdiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Danimarkalı defans oyuncusu Simon için Monaco'nun da şartları zorladığı ortaya çıktı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Fransız temsilcisi, başta Sevilla'nın Rony Lopes'i istemesiyle Simon Kjaer'i takas olarak istemeyi planlıyordu. Ancak İspanyol ekibinin Portekizli futbolcuya olan ilgisinin sona erdiği ifade ediliyor. Monaco'nun buna rağmen Kjaer'den vazgeçmediği belirtildi.

İki sezondur Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Kjaer'in de Ligue 1'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.


  1. 23.07.2019
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