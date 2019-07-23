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Fenerbahçe'de Ozan Tufan çılgınlığı! 18 milyon euro+bonuslarla... Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Wolfsburg ile oynadığı maçta Ozan Tufan sergilediği performansla beğeni topladı. Maçın ilk yarısında en çok top kapan ve ikili mücadele kazanan futbolcular arasında yer alan Ozan Tufan, orta sahadaki diri görüntüsüyle dikkat çekti. Ozan Tufan başarılı performansını ikinci yarıda da devam ettirirken, özellikle 65. dakikada Max Kruse'nun direkten dönen şutu öncesinde yaklaşık 30 metre topu sürerek yarattığı pozisyon ise taraftarları adeta mest etti. Eski günlerine döndüğünü savunan bir çok taraftarın yanı sıra Ozan'a olumsuz eleştiriler de yağdı. İşte sosyal medyadaki Ozan Tufan patlaması ve transfer sürprizi:
23 Temmuz 2019 Salı 12:03
Güncelleme: 23.07.2019 12:05
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Ozan Tufan Wolfsburg maçındaki oyun görüntüsüyle büyük dikkat çekti. Müsabakanın ilk yarısında Opta verilerine göre, takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan iki futbolcusundan biri olan Ozan, ikinci yarıda da bu başarısını sürdürdü.
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Maçı yüzde 86 pas isabet yüzdesiyle tamamlayan Ozan, girdiği 11 ikili mücadelenin 6'sını kazanırken, takımı adına pozisyonlarda en çok rakip eksilten futbolcu oldu.
Bu durum sosyal medyada da büyük bir etkileşim aldı ve taraftarlar Ozan Tufan özellikle Twitter'ı Ozan paylaşımlarıyla doldurdu. İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar: