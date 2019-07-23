Fenerbahçe'de Ozan Tufan çılgınlığı! 18 milyon euro+bonuslarla... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Wolfsburg ile oynadığı maçta Ozan Tufan sergilediği performansla beğeni topladı. Maçın ilk yarısında en çok top kapan ve ikili mücadele kazanan futbolcular arasında yer alan Ozan Tufan, orta sahadaki diri görüntüsüyle dikkat çekti. Ozan Tufan başarılı performansını ikinci yarıda da devam ettirirken, özellikle 65. dakikada Max Kruse'nun direkten dönen şutu öncesinde yaklaşık 30 metre topu sürerek yarattığı pozisyon ise taraftarları adeta mest etti. Eski günlerine döndüğünü savunan bir çok taraftarın yanı sıra Ozan'a olumsuz eleştiriler de yağdı. İşte sosyal medyadaki Ozan Tufan patlaması ve transfer sürprizi: