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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Berke’yi açıkladı

Westerlo Berke’yi açıkladı

, 'i resmen açıkladı. Kulübün twitter adresinden genç kalecinin forma ile fotoğrafı yayınlandı. de 19 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına ekibine kiraladığını duyurmuştu.

, 'i resmen açıkladı. Kulübün twitter adresinden genç kalecinin forma ile fotoğrafı yayınlandı. de 19 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına ekibine kiraladığını duyurmuştu.

  1. 22.7.2019
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