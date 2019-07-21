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21 Temmuz 2019, Pazar
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Emenike 2 yıl sonra döndü

Emenike 2 yıl sonra döndü

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve forması giyen 'yi de kadrosuna kattı. En son 'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve forması giyen 'yi de kadrosuna kattı. En son 'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.

  1. 21.7.2019
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