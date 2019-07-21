Emenike 2 yıl sonra döndü
Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.
Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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