Emenike 2 yıl sonra döndü

Westerlo, bir dönem F.Bahçe ve Karabük forması giyen Emmanuel Emenike'yi de kadrosuna kattı. En son Olympiakos'ta görev yapan Nijeryalı forvet, 2 yıldır top oynamıyor. 32 yaşındaki Emenike son dönemde futbolundan çok Nijerya güzelleri ile yaptığı evliliklerle gündemdeydi.