Eski Fenerbahçeli Benzia'ya sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Yassine Benzia'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sarı-lacivertli takıma büyük beklentilerle gelen 24 yaşındaki yetenekli futbolcunun yeni adresini Fransız basınından L'Equipe duyurdu. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Lille ile görüşerek Cezayirli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için bilgi aldığı ifade edildi.

Bonservisi Lille'de bulunan genç futbolcu, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan Benzia, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.