Eski Fenerbahçeli Benzia'ya sürpriz talip
Lille'den kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında bir görüntü sergileyen 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu Yassine Benzia'ya sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin Lille'den kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Yassine Benzia'ya sürpriz bir talip çıktı.
Sarı-lacivertli takıma büyük beklentilerle gelen 24 yaşındaki yetenekli futbolcunun yeni adresini Fransız basınından L'Equipe duyurdu. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Lille ile görüşerek Cezayirli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için bilgi aldığı ifade edildi.
Bonservisi Lille'de bulunan genç futbolcu, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan Benzia, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 12:15
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Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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