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16 Temmuz 2019, Salı
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Eski Fenerbahçeli Benzia'ya sürpriz talip

Eski Fenerbahçeli Benzia'ya sürpriz talip

Lille'den kiralık olarak geldiği 'de beklentilerin oldukça uzağında bir görüntü sergileyen 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu 'ya sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nin Lille'den kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı 'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sarı-lacivertli takıma büyük beklentilerle gelen 24 yaşındaki yetenekli futbolcunun yeni adresini Fransız basınından L'Equipe duyurdu. temsilcisi 'un Lille ile görüşerek Cezayirli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için bilgi aldığı ifade edildi.

Bonservisi Lille'de bulunan genç futbolcu, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sarı-lacivertli formayla 20 maça çıkan Benzia, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 12:15
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