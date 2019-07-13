Fenerbahçe viking kulesi Olsen
Fenerbahçe kalesini güçlendirmek için İtalya pazarına açıldı. Sarı-lacivertliler, Roma’nın İsveçli kalecisi Robin Olsen için temaslara başladı. Brezilyalı Alisson’u Liverpool’a 75 milyon euro’ya satan Roma, Kopenhag’dan Olsen’i 12 milyon euro’ya almıştı.
Fenerbahçe kalesini güçlendirmek için İtalya pazarına açıldı. Sarı-lacivertliler, Roma'nın İsveçli kalecisi Robin Olsen için temaslara başladı. Brezilyalı Alisson'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'dan Olsen'i 12 milyon euro'ya almıştı. 6 milyon euro'ya bu transferin biteceği öğrenildi.
- 13.7.2019
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Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
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Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
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Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
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