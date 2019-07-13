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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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viking kulesi Olsen

Fenerbahçe viking kulesi Olsen

kalesini güçlendirmek için pazarına açıldı. Sarı-lacivertliler, ’nın İsveçli kalecisi için temaslara başladı. ’u ’a 75 milyon euro’ya satan Roma, ’dan Olsen’i 12 milyon euro’ya almıştı.

kalesini güçlendirmek için pazarına açıldı. Sarı-lacivertliler, 'nın İsveçli kalecisi için temaslara başladı. 'u 'a 75 milyon euro'ya satan Roma, 'dan Olsen'i 12 milyon euro'ya almıştı. 6 milyon euro'ya bu transferin biteceği öğrenildi.

  1. 13.7.2019
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