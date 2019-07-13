Fenerbahçe viking kulesi Olsen

Fenerbahçe kalesini güçlendirmek için İtalya pazarına açıldı. Sarı-lacivertliler, Roma'nın İsveçli kalecisi Robin Olsen için temaslara başladı. Brezilyalı Alisson'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'dan Olsen'i 12 milyon euro'ya almıştı. 6 milyon euro'ya bu transferin biteceği öğrenildi.