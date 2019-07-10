Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret
Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri 2015 yılında takım otobüslerine yapılan saldırının soruşturmasının hızlandırılması derinleştirilmesi için Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, milyonların tarifsiz bir tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçemizin takım otobüsüne sıkılan kurşunun üzerinden 4 yılı aşkın süre geçti.
Vahim olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Kulübümüzün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette 4 Nisan dosyası hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılırken; Yöneticilerimiz soruşturmanın hızlandırılması ve derinleştirilmesi konusunda hassasiyetlerini paylaştılar.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de bu konudaki görüşlerini Yöneticilerimize iletti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü havalimanına giden futbol takımımızın otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı. Ufuk Kıran yaralanmasına rağmen aracı viyadük üzerinde durdurarak otobüsün aşağı uçmasını engellemiş ve olası bir facianın da önüne geçmişti.
- 10.07.2019
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Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
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