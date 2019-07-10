Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri 2015 yılında takım otobüslerine yapılan saldırının soruşturmasının hızlandırılması derinleştirilmesi için 'nı ziyaret etti.


Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, milyonların tarifsiz bir tutkuyla bağlı olduğu takım otobüsüne sıkılan kurşunun üzerinden 4 yılı aşkın süre geçti.

Vahim olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Kulübümüzün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette 4 Nisan dosyası hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılırken; Yöneticilerimiz soruşturmanın hızlandırılması ve derinleştirilmesi konusunda hassasiyetlerini paylaştılar.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de bu konudaki görüşlerini Yöneticilerimize iletti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde deplasmanı dönüşü havalimanına giden futbol takımımızın otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü yaralanmıştı. Ufuk Kıran yaralanmasına rağmen aracı viyadük üzerinde durdurarak otobüsün aşağı uçmasını engellemiş ve olası bir facianın da önüne geçmişti.

  1. 10.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN