Fenerbahçe Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı

Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı

Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Erkek Basketbol Takımı, , , Duran ve ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beko 4 oyuncusuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada yeni sezonda , , Duran ve 'in kadroda yer almayacağı belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında; ekibimizin yeni sezon kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek'in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran yer almayacaktır. Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek'e; ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green'e; altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran'a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev'e, Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz."



  1. 10.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'da dört basketbolcu ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN