Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
Fenerbahçe’nin Ankaragücü’nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır için yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Bonservisi için 1.5 milyon Euro ödenen genç kaleciye yılda 500 bin Euro karşılığı Türk Lirası ücret ödenecek.
21 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Altay için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak genç kaleciye de yılda 500 bin Euro karşılığı Türk Lirası ücret verilecek. Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyip 39 gol yiyen ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan Altay Bayındır, Ümit Milli Futbol Takımız'ın da kalesini koruyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi üzerine transfer edilen Altay'ın bugün resmi sözleşme imzalayarak Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor.
Altay Bayındır'ın transferinin ardından kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de devam etme şansı iyice azalırken, konu ile ilgili son kararı başkan Ali Koç'un vereceği bildirildi.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 13:35
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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