Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın 'den alacağı ücret belli oldu!

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!

’nin Ankaragücü’nden ettiği kaleci  için yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Bonservisi için 1.5 milyon ödenen genç kaleciye yılda 500 bin Euro karşılığı ücret ödenecek.

21 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Altay için başkent kulübüne 1.5 milyon bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak genç kaleciye de yılda 500 bin Euro karşılığı ücret verilecek. Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyip 39 gol yiyen ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan , Ümit Milli Futbol Takımız'ın da kalesini koruyor. Teknik direktör 'ın ısrarlı talebi üzerine edilen Altay'ın bugün resmi sözleşme imzalayarak kampına katılması bekleniyor.

Altay Bayındır'ın transferinin ardından kaleci 'in Fenerbahçe'de devam etme şansı iyice azalırken, konu ile ilgili son kararı başkan 'un vereceği bildirildi.

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 13:35
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