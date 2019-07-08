Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!

21 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Altay için başkent kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak genç kaleciye de yılda 500 bin Euro karşılığı Türk Lirası ücret verilecek. Geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyip 39 gol yiyen ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan Altay Bayındır, Ümit Milli Futbol Takımız'ın da kalesini koruyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarlı talebi üzerine transfer edilen Altay'ın bugün resmi sözleşme imzalayarak Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor.

Altay Bayındır'ın transferinin ardından kaleci Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de devam etme şansı iyice azalırken, konu ile ilgili son kararı başkan Ali Koç'un vereceği bildirildi.