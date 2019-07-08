İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosunu fotomac.com.tr olarak sizler için derledik...