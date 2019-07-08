İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosunu fotomac.com.tr olarak sizler için derledik...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:51
İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

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İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'i kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Sarı-Lacivertlilerin Altay Bayındır, Garry Rodrigues ve Kolarov ile de anlaştığı biliniyor. Kanarya'nın gözü artk Kjaer, Fejsa ve forvet transferinde.

İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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