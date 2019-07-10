Zajc: "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Zajc: "Bu sezon bambaşka bir olacak"

Zajc: "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak"

’nin ’ndaki tesislerine gelerek takıma katılan , sezona dair çalışmalara başladığı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sahada bambaşka bir sarı-lacivertli ekip olacağını söyledi.

'nin Sloven orta saha oyuncusu , sahada bambaşka bir sarı-lacivertli ekip olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin 'ndaki tesislerine gelerek takıma katılan Miha Zajc, sezona dair çalışmalara başladığı açıklamalarda bulundu. Sloven oyuncu "Geçtiğimiz sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olurlar. Taraftarımız her zaman destek verdi. Fenerbahçe camiası bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl Fenerbahçe camiası ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 10.07.2019
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