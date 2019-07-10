Zajc: "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak"
Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki tesislerine gelerek takıma katılan Miha Zajc, sezona dair çalışmalara başladığı ilk gün açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezonda sahada bambaşka bir sarı-lacivertli ekip olacağını söyledi.
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezonda sahada bambaşka bir sarı-lacivertli ekip olacağını söyledi.
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerine gelerek takıma katılan Miha Zajc, sezona dair çalışmalara başladığı ilk gün açıklamalarda bulundu. Sloven oyuncu "Geçtiğimiz sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olurlar. Taraftarımız her zaman destek verdi. Fenerbahçe camiası bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl Fenerbahçe camiası ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Zajc: "Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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