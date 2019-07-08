Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı!
Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddiasını gösteren Fenerbahçe Beko, son dakika haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Nando De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı.
Son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı. Litvanyalı muhabir Donatas Urbonas'ın aktardığı bilgiye göre, Nando De Colo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Westermann, profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.
LEO WESTERMANN KİDMİR?
Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.
Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 13:31
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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