Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı!

Son dakika... Beko ’ı da kadrosuna kattı!

Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı!

Turkish Airlines EuroLeague‘de ayrılan oyunculara rağmen yaptığı flaş transferle iddiasını gösteren Beko, son dakika haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Nando De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu ’ı da kadrosuna kattı.

Son dakika bilgisine göre; Beko, Fransız oyun kurucu 'ı da kadrosuna kattı. Litvanyalı muhabir Donatas Urbonas'ın aktardığı bilgiye göre, Nando De Colo'yu kadrosuna katan , Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile de iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Westermann, profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

LEO WESTERMANN KİDMİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Fenerbahçe taraftarıyla buluştu

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 13:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika... Fenerbahçe Beko Leo Westermann’ı da kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN