Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takıma para için değil gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında forma giyebilmek için geldiğini belirtirken, poker oynamasıyla ilgili çıkan haberleri de değerlendirdi.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 11:08
Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

Ülkesindeki Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, röportajında sarı-lacivertli takımı neden tercih ettiğini şöyle anlattı:

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Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

"Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim.''

Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

Ekonomik hususların herkes için önemi olduğunu vurgulayan Kruse, şöyle devam etti;

Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

''Konu para olsaydı çoktan zengin olmuştum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak Werder Bremen'e karşı değil aksine kendim için bir karardı. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum."

Max Kruse'den Fenerbahçe ve poker açıklaması!

Poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de Alman futbolcu, buna sadece güldüğünü belirterek şunları söyledi;

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