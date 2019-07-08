Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, şimdiden beş transferi açıklamış üç yıldızla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin transferine kesin gözüyle baktığı isimden şok bir haber geldi...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 12:27 Güncelleme: 08.07.2019 12:27
Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarlarına birbiri ardında müjdeli haberleri veriyordu.

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Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan Fenerbahçe, daha sonra Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Sarı-Lacivertlilerin Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve Kolarov ile de prensip anlaşmasına vardığı biliniyordu.

Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Ancak Fenerbahçe'nin gözdesi için gelen haberler yönetimin canını sıktı.

Fenerbahçe'ye transferde şok! Gelmekten vazgeçti

Vedat Muriç transferinde Galatasaray'a çalım atarak mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin bir başka kritik hedefi Alexandar Kolarov konusunda İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

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