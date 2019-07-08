Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Kadroyu neredeyse yeni baştan kurmaya hazırlanan sarı lacivertli takım, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Yasir Subaşı, Murat Sağlam ve Muriç'in ardından bir transferi daha bitiriyor. Garry Rodrigues'le birlikte yıldız ismi de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin bu transferde elini güçlendirecek ve taraftarlarını heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair o son dakika gelişmesi...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 08:36 Güncelleme: 08.07.2019 08:40
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Rodrigues'ten sonra bir ismi daha kadrosuna katmak üzere...

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Bir süre önce sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen Garry Rodrigues ve kulübü Al Ittihad ile büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Suudi Arabistan ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama tekifi yapıldığı ve olumlu sonuç alındığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Yeşil Burun Adalı futbolcunun kiralık olarak geleceği ve anlaşmanın 2 yıllık olacağı dile getirildi. Garry'nin alacağı ücret de belli oldu.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Rodrigues'ten sonra...

Tecrübeli sol kanat oyuncusunun 2.5 milyon Euro'luk bir yıllık maaş alacağı kaydedildi.

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