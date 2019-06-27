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27 Haziran 2019, Perşembe
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Konoplyanka 'den ayrılıyor

Konoplyanka Schalke'den ayrılıyor

'nin ilgilendiği ile ilgili 04'ün sportif direktörü 'den bir son dakika açıklaması geldi. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan Ukraynalı futbolcunun takımdan ayrılacağı duyuruldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yeni sezon öncesi kadrosunu derinleştirmek için çalışmalarını sürdüren 'ye ilgilendiği 'dan sevindirici bir haber geldi.

Basınının karşısına geçen 04'ün sportif direktörü , takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuştu. Schneider yaptığı açıklamada Konoplyanka, Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb'in yeni bir maceraya atılacağını duyurdu.

Ukraynalı futbolcu, 2016 yılında Sevilla'dan 12.5 milyon Euro bedelle Alman temsilcisine transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda bir gol atarken 2 de asist yaptı.


  1. 27.06.2019
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