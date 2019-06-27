Konoplyanka Schalke'den ayrılıyor
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yevhen Konoplyanka ile ilgili Schalke 04'ün sportif direktörü Jochen Schneider'den bir son dakika açıklaması geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Ukraynalı futbolcunun takımdan ayrılacağı duyuruldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon öncesi kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye ilgilendiği Yevhen Konoplyanka'dan sevindirici bir haber geldi.
Basınının karşısına geçen Schalke 04'ün sportif direktörü Jochen Schneider, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuştu. Schneider yaptığı açıklamada Konoplyanka, Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb'in yeni bir maceraya atılacağını duyurdu.
Ukraynalı futbolcu, 2016 yılında Sevilla'dan 12.5 milyon Euro bedelle Alman temsilcisine transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda bir gol atarken 2 de asist yaptı.
- 27.06.2019
- Galatasaray Yiğit Arslan'ı transfer etti! Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'den Muriç'e inanılmaz teklif! Berke Özer...
- Tesislere getirip sessiz sedasız imza! 4 yıllık anlaşma... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Böylesi görülmedi! Mustafa Denizli şaştı kaldı
- Liverpool Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
-
Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
-
Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Konoplyanka Schalke'den ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.