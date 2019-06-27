Konoplyanka Schalke'den ayrılıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye ilgilendiği Yevhen Konoplyanka'dan sevindirici bir haber geldi.

Basınının karşısına geçen Schalke 04'ün sportif direktörü Jochen Schneider, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili konuştu. Schneider yaptığı açıklamada Konoplyanka, Hamza Mendyl ve Nabil Bentaleb'in yeni bir maceraya atılacağını duyurdu.

Ukraynalı futbolcu, 2016 yılında Sevilla'dan 12.5 milyon Euro bedelle Alman temsilcisine transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda bir gol atarken 2 de asist yaptı.



