Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

Galatasaray'da attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de geçirdiği başarılı sezonun ardından İstanbul'u ziyarete geldi. Adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:02 Güncelleme: 27.06.2019 16:21
Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

2017-2018 sezonunda Galatasaray'la gol krallığı ve lig şampiyonluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında geliyor.

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Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

Fransız golcü geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olmuştu.

Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

Burada çıktığı 40 maçta 28 gole imzasını atan Gomis, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, Türkiye'yi unutamıyor.

Gomis Galatasaray'ı unutamıyor! Flaş paylaşım

Sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a geldiğini duyuran yıldız isim bir de paylaşım yaptı.

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