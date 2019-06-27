Galatasaray'da attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de geçirdiği başarılı sezonun ardından İstanbul'u ziyarete geldi. Adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
27 Haziran 2019 Perşembe 16:02
Güncelleme: 27.06.2019 16:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2017-2018 sezonunda Galatasaray'la gol krallığı ve lig şampiyonluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransız golcü geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olmuştu.
Burada çıktığı 40 maçta 28 gole imzasını atan Gomis, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, Türkiye'yi unutamıyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a geldiğini duyuran yıldız isim bir de paylaşım yaptı.