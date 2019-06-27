Galatasaray'da attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de geçirdiği başarılı sezonun ardından İstanbul'u ziyarete geldi. Adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.