Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Mehmet Topal müjdesi!
Fenerbahçe, Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübüne 2012 yılında imza atan Mehmet Topal, karşılıklı anlaşmanın ardından Fenerbahçe'deki kariyerine 7 yıl sonra nokta koydu. Bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu da istediği forma numarasına kavuşabilecek.
Fenerbahçe, Mehmet Topal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'de bu gelişmenin üzerine Mehmet Topal'ın terlettiği 5 numaralı formayı da yeni transfer Emre Belözoğlu giyecek. Emre, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 5 numaralı formayı giyerken, ikinci döneminde 20 numaralı formayı sırtına geçirmişti.
- 26.06.2019
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Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Mehmet Topal müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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