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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'de 'na müjdesi!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na Mehmet Topal müjdesi!

, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübüne 2012 yılında imza atan Mehmet Topal, karşılıklı anlaşmanın ardından Fenerbahçe'deki kariyerine 7 yıl sonra nokta koydu. Bu gelişme üzerine da istediği forma numarasına kavuşabilecek.

, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'de bu gelişmenin üzerine Mehmet Topal'ın terlettiği 5 numaralı formayı da yeni transfer giyecek. Emre, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 5 numaralı formayı giyerken, ikinci döneminde 20 numaralı formayı sırtına geçirmişti.

  1. 26.06.2019
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