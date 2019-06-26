Ersun Yanal'ın Berke kararı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, "Rüştü, Engin'den, Volkan da Rüştü'den kaleyi devraldıklarında yaşları 25 civarıydı. 19 yaşındaki bir oyuncuya sorumluluk çok ağır olur. Onu kazanmamız lazım" diye konuştu.