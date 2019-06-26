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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın Berke kararı!

Ersun Yanal'ın Berke kararı!

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe , çok yetenekli ve gelecek vadeden gemç kalecinin kiralık olarak verilmesini istedi.

Fenerbahçe'de , "Rüştü, Engin'den, Volkan da Rüştü'den kaleyi devraldıklarında yaşları 25 civarıydı. 19 yaşındaki bir oyuncuya sorumluluk çok ağır olur. Onu kazanmamız lazım" diye konuştu.

  1. 26.6.2019
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