Ersun Yanal'ın Berke kararı!
Sarı-lacivertlilerde Berke Özer gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çok yetenekli ve gelecek vadeden gemç kalecinin kiralık olarak verilmesini istedi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, "Rüştü, Engin'den, Volkan da Rüştü'den kaleyi devraldıklarında yaşları 25 civarıydı. 19 yaşındaki bir oyuncuya sorumluluk çok ağır olur. Onu kazanmamız lazım" diye konuştu.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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