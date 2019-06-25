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25 Haziran 2019, Salı
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’nin ilk hedefi

Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas

'de 'ın talipleri artıyor. Corriere dello Sport, orta sahaya yetenekli genç oyuncu transfer etmek isteyen 'nin Eljif ile Arjantinli Almendra üzerinde durduğunu yazdı.

İtalyan basınında, haberleri hız kesmeden devam ediyor... Corriere dello Sport, 'nin genç oyuncu profilinde ilk hedefinin Fenerbahçeli oyuncu olduğunu belirtirken, diğerinin ise 'lu Agustin Almendra olduğu ifade edildi. 19 yaşında olan iki genç yetenek için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. , Eljif'in satışından en az 15 milyon euro gelir bekliyor. Makedon oyuncu için ve İnter de devrede. Atletico, Kalinic takasını da koz olarak elinde tutuyor. İnter ise 'in Roma'daki başarısından sonra Eljif'i listesine dahil etti.

MURAT 'SAĞLAM' ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Murat Sağlam, çalışmalara erken başladı. 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yayınlanan videosunda sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlandığını gösterdi. VFL Wolfsburg'un ikinci takımında bu sezon 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Murat, sağ bek ve orta sahada görev yapabiliyor.

  1. 25.6.2019
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