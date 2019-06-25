Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın talipleri artıyor. Corriere dello Sport, orta sahaya yetenekli genç oyuncu transfer etmek isteyen Napoli'nin Eljif ile Arjantinli Almendra üzerinde durduğunu yazdı.
İtalyan basınında, Eljif Elmas haberleri hız kesmeden devam ediyor... Corriere dello Sport, Napoli'nin genç oyuncu profilinde ilk hedefinin Fenerbahçeli oyuncu olduğunu belirtirken, diğerinin ise Boca Juniors'lu Agustin Almendra olduğu ifade edildi. 19 yaşında olan iki genç yetenek için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Fenerbahçe, Eljif'in satışından en az 15 milyon euro gelir bekliyor. Makedon oyuncu için Atletico Madrid ve İnter de devrede. Atletico, Kalinic takasını da koz olarak elinde tutuyor. İnter ise Cengiz Ünder'in Roma'daki başarısından sonra Eljif'i listesine dahil etti.
MURAT 'SAĞLAM' ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe'nin 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Murat Sağlam, çalışmalara erken başladı. 21 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada yayınlanan videosunda sıkı bir şekilde yeni sezona hazırlandığını gösterdi. VFL Wolfsburg'un ikinci takımında bu sezon 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Murat, sağ bek ve orta sahada görev yapabiliyor.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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