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20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de kombine zamanı

Fenerbahçe'de kombine zamanı

Yeni sezon kombine kartları bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Eski hak sahipleri saat 09.00'dan itibaren 3 'a kadar kartlarını yenileyebilecek.

Yeni sezon kombine kartları bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Eski hak sahipleri saat 09.00'dan itibaren 3 'a kadar kartlarını yenileyebilecek. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak. İşlemler stattaki merkezi ile passo.com.tr üzerinden yapılacak.

  1. 20.6.2019
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