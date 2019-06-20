Fenerbahçe'de kombine zamanı
Yeni sezon kombine kartları bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Eski hak sahipleri saat 09.00'dan itibaren 3 Temmuz'a kadar kartlarını yenileyebilecek.
Yeni sezon kombine kartları bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Eski hak sahipleri saat 09.00'dan itibaren 3 Temmuz'a kadar kartlarını yenileyebilecek. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak. İşlemler stattaki kombine kart merkezi ile passo.com.tr üzerinden yapılacak.
- 20.6.2019
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
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Alparslan Turan Keşke alsalar...
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Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
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HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
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