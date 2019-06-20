Fenerbahçe'de kombine zamanı

Yeni sezon kombine kartları bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Eski hak sahipleri saat 09.00'dan itibaren 3 Temmuz'a kadar kartlarını yenileyebilecek. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak. İşlemler stattaki kombine kart merkezi ile passo.com.tr üzerinden yapılacak.