Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
10 Haziran 2019, Pazartesi
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ile adı anılan Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi

Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi

ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

2015 yılında 'dan 'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan , sosyal medya hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 19:57
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