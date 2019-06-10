Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine genç yıldız!
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'da Onyekuru'nun yerine genç yıldız!

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine genç yıldız!

Süper Ligi zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğunu kazanan , önümüzdeki sezon hem ’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Geçen sezon Everton'dan kiralanan ve sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yla yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hedefinde öncelikle sol kanat takviyesi var.

'ın eski oyuncusu 'e teklif götüren yönetim, listesine temsilcisi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Ganalı Joseph Paintsil'i de ekledi. Cim-Bom, Babel konusunda olumlu bir gelişme olmaması durumunda Paintsil için kulübüyle masaya oturacak. 'ın geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Ganalı kanat oyuncusu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

Star'ın haberine göre Genk'in 3 milyon Euro'yu kabul etmemesi durumunda kiralama formülü devreye sokulacak.

  1. 10.06.2019
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