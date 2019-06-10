Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine genç yıldız!
Süper Ligi zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem Türkiye’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Geçen sezon Everton'dan kiralanan ve sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yla yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hedefinde öncelikle sol kanat takviyesi var.
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel'e teklif götüren yönetim, listesine Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen 21 yaşındaki Ganalı Joseph Paintsil'i de ekledi. Cim-Bom, Babel konusunda olumlu bir gelişme olmaması durumunda Paintsil için kulübüyle masaya oturacak. Galatasaray'ın geçen sezon tüm kulvarlarda 37 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Ganalı kanat oyuncusu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.
Star'ın haberine göre Genk'in 3 milyon Euro'yu kabul etmemesi durumunda kiralama formülü devreye sokulacak.
- 10.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine genç yıldız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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