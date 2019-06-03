Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor

Benitez 'den Skrtel’i istiyor

Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor

’de sezonu 13. sırada tamamlayan , önümüzdeki sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, ’dan eski öğrencisi ’i takımında görmek istiyor.

İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre Teknik Direktörü Rafael Benitez'in eski öğrencisi ve 'a ettirdiği 'i takımında görmek istediği belirtildi. 2008 yılında Liverpool'a transfer olan Skrtel'i kadrosunun vazgeçilmezleri arasına koyan Benitez'in önümüzdeki sezon Slovak futbolcuyu kadrosuna katarak savunma kurgusunu şekillendirmek istiyor.

34 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Liverpool'dan 'ye transfer oldu ve 119 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

  1. 03.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN