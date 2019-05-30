Monaco’ya servet ödedi – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Monaco’ya servet ödedi

’ya servet ödedi

Monaco’ya servet ödedi

Adama ?, geçen yaz 'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'e geldi.

Adama ?, geçen yaz 'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'e geldi. Hem forvet hem kanatlarda oynayabiliyor. 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 'de bu sezon 12, 'ta ise 1 maçta şans bulurken, gol ve asist kaydedemedi. U21 'nda 4 kez yer alan Diakhaby'nin gönderilecekler listesinde yer aldığı ifade edildi.
  1. 30.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Monaco’ya servet ödedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN