Fenerbahçe'de Comolli İrfan için Başakşehir'de!
24 Mayıs 2019, Cuma
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'de Comolli İrfan için 'de!

Fenerbahçe'de Comolli İrfan için Başakşehir'de!

ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza, ile arasında oynanan müsabakayı tribünden takip ediyor. Comolli'nin ismi Fenerbahçe ile anılan 'yi izlediği iddia edildi.

'in son haftasında ile arasında oynanan müsabakada tribünde ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan 'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 21:13
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