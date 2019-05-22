Yacine Brahimi Fenerbahçe'de imzaya yakın

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Yacine Brahimi... Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Cezayirli futbolcu, 5 yıldır formasını giydiği Porto ile geçtiğimiz cumartesi günü son maçına çıktı. Portekiz ekibine veda eden 29 yaşındaki kanat oyuncusu için ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola da, net ifadeler kullandı. Haberde, "Fenerbahçe, uzun süredir bu transferde ciddi bir şekilde ilgileniyor. İlerleyen günlerde somut adımlar atılabilir" yazıldı.





DEVLERİN RADARINDA

Bonservisi elinde olan Cezayirli yıldız oyuncu için İngiliz West Ham United ile İspanyol Real Betis'in de devreye girdiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu bu transferde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, imza parası ve bonuslarla Yacine Brahimi'yi ikna etmeyi planlıyor. Cezayir Milli Takımı'nda oynayan Brahimi, 5 sezonluk Porto macerasından önce İspanyol Granada ile Fransız ekipleri Rennes, Clermont formaları giydi.



CEZAYİR'İN VAZGEÇİLMEZİ

Fransa'nın? alt milli takımlarının tümünde forma giyen Brahimi, daha sonra ise tercihini aslı olan Cezayir'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, vazgeçilmezleri arasına girdiği Cezayir Milli Takımı ile çıktığı 45 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.



ÖNEMLİ KATKI SAĞLAR

ahimi, 5 yıl geçirdiği Porto'da istikrarlı bir grafik sergiledi. Özellikle son 2 sezonda ortalama 40'a yakın müsabakaya çıkan Cezayirli, bu dönemde çift haneli gol sayılarına ulaştı. Klasik kanat oyuncularının aksine ayağını çizgiye basmayı sevmeyen Brahimi, topla içeri kat edip, etkili şutlar çıkarabilen daha çok forvet karakterli bir isimdir. G.Saray'daki vatandaşı Feghouli gibi üretken ve bir anda işleri değiştirebilecek olan Brahimi, sarılacivertlilere önemli katkı sağlayacaktır. MİNİ YORUM ANIL KÖROĞLU